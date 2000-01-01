Кристина Резцова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: биатлон
Призёр чемпионата мира среди юниоров по биатлону и чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, призёр этапов Кубка мира.
Резцова начала заниматься биатлоном в Подмосковье
В 2014 году спортсменка перешла в команду Ханты-Мансийского округа. Её мама — олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Старшая сестра Дарья Виролайнен — биатлонистка. А муж — лыжник Иван Анисимов.
Факт
В 2015 году Кристина вышла на старты юношеских соревнований в Мурманске в нижнем белье, надетом поверх костюма. Это многих возмутило. Спортсменка объяснила эту странность обещанием.
Резцова — о давлении фамилии
«Спокойно отношусь ко всему, что происходит и связано с мамой, что было у мамы. Фамилия у нас одна, но жизнь-то у каждого своя, я прохожу свой путь. То, что было у мамы, это её величие».
Кристина Резцова
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