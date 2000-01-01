Светлана Миронова

Миронова начала заниматься биатлоном в Екатеринбурге

Родилась в пос. Моряковка Томской области, где и начала заниматься лыжными гонками у тренера Николая Лосева. Впоследствии он предложил Светлане перейти в биатлон. Так она переехала в Екатеринбург.