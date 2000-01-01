Ирина Казакевич

Казакевич — о критике (на Кубке мира)

«Для меня самым сложным моментом была необходимость выходить в микст-зону. Иногда после гонки ты ещё не соображаешь ничего, на эмоциях, а нужно выйти к журналистам и сказать что-то осмысленное».