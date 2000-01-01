Ирина Казакевич
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: биатлон
Призёр чемпионата России, призёр чемпионата мира среди юниоров. На Универсиаде-2019 завоевала два серебра (спринт 7,5 км, преследование 10 км).
Казакевич начала заниматься биатлоном в Омске
Первый тренер — Александр Балахничев. Он и порекомендовал Ирину своему коллеге Михаилу Шашилову. Он взял спортсменку в Первое училище олимпийского резерва. Казакевич — воспитанница Шашилова.
Факт
Казакевич активно путешествует, причём по нехайповым местам. Была на Камчатке, в Абхазии, Крыму, пробовала параглайдинг в Турции и прыгала с парашютом в Екатеринбурге.
Казакевич — о критике (на Кубке мира)
«Для меня самым сложным моментом была необходимость выходить в микст-зону. Иногда после гонки ты ещё не соображаешь ничего, на эмоциях, а нужно выйти к журналистам и сказать что-то осмысленное».
Ирина Казакевич
Читайте также