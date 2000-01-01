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Валерия Васнецова
Валерия Васнецова
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: биатлон
Вид спорта: биатлон
Побеждала на чемпионате России и Универсиаде-2019 (сингл-спринт), двукратная чемпионка мира среди юниоров. Одна из самых талантливых молодых (Васнецовой 24 года) биатлонисток.
Васнецова начала заниматься биатлоном в Можге, республика Удмуртия
Васнецова начала заниматься биатлоном в Можге, республика Удмуртия
Первым тренером был Александр Коротаев. Затем оказалась в Ижевской школе биатлона. После школы девушка переехала в Пермский край, город Чайковский. И стала заниматься у Иннокентия Каринцева.
Факт
Факт
Хотя с первых занятий Васнецова всерьёз взялась за тренировки, она терпеть не может холод и зиму. «Наверное, потому что это был ещё сентябрь и я не понимала, на что шла».
Васнецова — о поддержке
Васнецова — о поддержке
«Меня это никак не выбивает, я не трачу свою энергию во время интервью, получаю удовольствие. Хочу сказать, чтобы болельщики поддерживали нас, несмотря на результаты. Мы тоже очень переживаем».
Валерия Васнецова
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