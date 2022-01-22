«У нас нет прав вакцинировать кого-то насильно». Глава СБР — о «ковидной» истории Латыпова

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объяснил ситуацию с неожиданно появившейся информацией о дополнительных требованиях к одному из лидеров мужской команды Эдуарду Латыпову. Якобы ему придётся пройти дополнительный восьмидневный карантин и приехать на Олимпиаду отдельно от сборной.

Майгуров ответил и на вопрос о том, есть ли в нашей сборной спортсмены, которые поставили европейские вакцины.

– Где вообще мог подхватить заразу Эдуард? Не связано ли это с новогодним посещением спортсменов членами их семей?

– Никак не связано, потому что после этого посещения и до приезда в Оберхоф Эдуард сдал как минимум два отрицательных теста. Сам он считает, что, скорее всего, это могло случиться во время переезда с места на место, например, в аэропорту. Но точного ответа тут никто не даст.

– Почему Латыпов провёл на карантине столько дней, сколько получилось в итоге? Можно ли было сократить этот срок?

– В Оберхофе действуют ковидные правила, принятые в Германии, а в этой стране Латыпов считался невакцинированным, потому что наш «Спутник» не признан в Евросоюзе. Однако и местные медицинские власти, и Международный союз биатлонистов шли СБР навстречу везде, где только могли. Мы даже согласовали возможность эвакуации Эдуарда автотранспортом в первые дни его карантина и подготовили резервное место для его тренировок за пределами Германии. Но после того, как нам удалось договориться о приемлемых условиях в самом Оберхофе, включая возможность лыжных и стрелковых тренировок, по согласованию с тренерами решили оставить Эдика на месте.

– Откуда взялась информация о том, что Китай дополнительно потребовал от российской стороны увеличения карантина Латыпова, причём был даже назван срок — 8 дней?

– Этот вопрос стоит задать вашим коллегам-журналистам. Пресс-служба СБР такой информации не транслировала. О каком-то дополнительном сроке карантина со стороны китайской стороны речи не возникало вообще. За восемь дней до вылета в Китай медицинские документы спортсмена, который перенёс ковид, должны быть отправлены в оргкомитет Олимпиады, а тот, в свою очередь, в течение пяти дней должен их рассмотреть и прислать своё «добро» на въезд. Видимо, кто-то из журналистов неправильно интерпретировал этот восьмидневный срок и превратил его в восьмидневный карантин. Мы же, учитывая добрые отношения между Россией и Китаем, изначально рассчитывали на то, что документы Латыпова будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Так и случилось – оргкомитет Пекина прислал приглашение для Эдуарда уже на следующие сутки, мы получили этот документ сегодня утром.

– Сейчас нет никаких проблем с тем, чтобы вся команда в полном составе вылетела в Китай в намеченный срок?

– Стучу по дереву.

– Почему наши биатлонисты, в отличие от лыжников, не привились европейскими вакцинами? Была ли возможность поставить бустерную дозу признанной в Европе вакцины? И есть ли у нас спортсмены с европейской (или любой другой признанной ВОЗ) вакциной?

– Спортсмен несет персональную ответственность за то, что попадает в его организм, поэтому решение о вакцинации, в том числе и российскими прививками, каждый спортсмен принимает для себя сам. У СБР нет юридических прав вакцинировать кого-то насильно. Биатлонисты с европейской вакциной в сборной России есть, но их число незначительно.

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– Антон Бабиков не попал в олимпийскую команду. Состав был объявлен 17 января, но некоторые федерации сделали это только 21 января. Можно было назвать окончательный состав позже?

– Подавляющее большинство – Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Беларусь, Италия и так далее – объявили состав, как и мы, до Антхольца. Главная причина – олимпийские квоты окончательно были распределены в Рупольдинге, а значит, нет смысла нервировать спортсменов неизвестностью, попадут они в олимпийский состав или нет. А этап в Антхольце мы используем для точечной подводки к Олимпиаде.

– Каков регламент замен после окончательного объявления состава? Если сейчас у кого-то, не дай бог, положительный тест, то как будет происходить замена технически?

– Замена возможна только в случае веской причины – болезни, травмы или положительного теста на ковид.