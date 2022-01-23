Сборная мечты. Кто из российских фигуристов обязан попасть в командный турнир на Олимпиаде

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде станет чуть ли не самой зрелищной частью всех Игр. Наши спортсмены постараются реабилитироваться после обидного серебра в Пхёнчхане и повторить легендарный успех Сочи. Сделать это будет не так просто, как кажется на первый взгляд. Только сбалансированная команда сможет подарить России феноменальный успех. Именно поэтому федерация и не торопится объявлять состав на командный турнир, оставив принятие тяжёлого решения до окончания предолимпийских сборов. На успех нашей сборной может повлиять множество факторов, поэтому торопиться в этом вопросе точно не стоит.

Тем не менее пока фигуристы держат путь на Красноярск, а чиновники взвешивают все варианты, ничто не мешает нам пофантазировать. Мы предлагаем читателям «Чемпионата» принять участие в большом опросе и собрать свою сборную мечты на командный турнир.

Кто же из фигуристов обязан поучаствовать в этом событии?

Обратим ваше внимание на то, что в каждом опросе можно выбрать только один из вариантов ответа. Голосуйте за самого достойного, по вашему мнению, кандидата.

В первую очередь нам стоит определить, в каких видах мы будем использовать замены. Напомним, по правилам командного турнира на Олимпиаде можно сделать только две перестановки после короткой программы. Некоторые убеждены в том, что в командном турнире должны участвовать спортсмены, заслужившие этого своими наградами и выслугой лет. Другие считают, что стоит руководствоваться прагматичными причинами: расписанием Олимпиады, физическим состоянием фигуристов.

А вы как считаете, в каких видах фигурного катания нам больше всего необходимы замены?

С заменами определились. Теперь пора выбрать, кто именно из фигуристов обязан участвовать в командном турнире и с какой программой. Начнём с самого сложного — с девочек. Каждая из наших фигуристок достойна командной олимпийской медали, но места ограничены.

Кто же обязан войти в команду России и с какой программой?

Не менее сложный выбор и у мальчиков. На прошлой Олимпиаде именно этот вид был нашим слабым звеном, ничего не изменилось и на этот раз. Так что стоит сделать выбор с умом. В мужском катании править балом будут наши главные конкуренты — американцы и японцы.

А кто из наших способен занять наиболее высокую позицию и в каком виде программы?

В парном катании ситуация не менее драматичная, нежели в женском. Все три наших дуэта отлично проявляли себя на протяжение всего олимпийского цикла и однозначно заслужили командной медали. Но правила есть правила — места ограничены.

Как вы считаете, кто же из пар обязан войти в команду и с какой программой?

В танцах на льду ситуация осложняется тем, что лидеров сборной России Викторию Синицину и Никиту Кацалапова на протяжение всего сезона преследуют травмы. Смогут ли они выдать четыре идеальных программы (по две в командном и личном турнире) — большой вопрос. Так что к выбору танцоров тоже стоит отнестись серьёзно.

Непростое же это дело — выбирать достойнейших из достойных. Но вы с этим справились. Поздравляем!

А пока остальные читатели «Чемпионата» собирают свою сборную мечты, делитесь своим выбором в комментариях.