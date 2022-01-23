«В Сочи я был единственным чёрным». Как африканец готовился к зимней Олимпиаде в России

На зимних Олимпийских играх внимание зрителей приковывают представители стран, никогда не славившихся успехами в снежных видах спорта. В лыжах и биатлоне участие в гонках постоянно принимают спортсмены из Аргентины и Бразилии, главная цель которых на Олимпийских играх полностью совпадает с олимпийским девизом: «Главное не победа, а участие».

На прошлой Олимпиаде в Южной Корее выступал скелетонист Акваси Фримпонг, навсегда вписавший своё имя в историю родной Ганы. Спустя четыре года африканский атлет претендовал на попадание на вторую Олимпиаду в карьере и даже тренировался в составе сборной России, но его мечты о Пекине оказались разрушены коронавирусом.

Операция за один евро

Акваси родился в феврале 1986 гола в городе Кумаси региона Ашанти Республики Гана. В возрасте восьми лет с вместе с братом переехал в Нидерланды – отца дети никогда не видели, а мама уехала из Ганы в Амстердам на заработки, и семья голодала. Через два месяца мать вернулась, забрала Акваси и двух сестер в Нидерланды, а позже перевезла и остальную семью. В Европе ребёнок больше не голодал, но по-прежнему страдал – в школе над ним смеялись из-за цвета кожи.

Спортом Акваси начал заниматься в 15 лет. В 2003-м стал чемпионом Нидерландов среди юниоров в 200-метровом спринте. Вполне возможно, что Акваси ждала бы успешная карьера в лёгкой атлетике, но вскоре он получил тяжёлую травму лодыжки и ахилла.

Медицинской помощи не было — ведь до 22 лет Фримпонг не имел ни гражданства, ни денег, чтобы позволить себе лечение. Спас один знакомый врач, который согласился помочь за символическую плату в один евро. Фримпонгу сделали операцию, но о возвращении на профессиональный уровень в лёгкой атлетике уже не могло быть и речи. Акваси поступил в университет: получал образование, спортивную стипендию и соревновался как мог.

«Знаю, каково быть объектом для насмешек»

В спорт Фримпонг вернулся уже в возрасте 26 лет. Его неожиданно пригласили на просмотр в сборную Нидерландов по бобслею, но этот проект успеха ему не принёс. Наибольшей популярности ганец добился на своей родине спустя пять лет, когда в феврале 2017 года стал первым спортсменом, который представлял Гану на чемпионате мира по скелетону.

Для отбора на мировое первенство Акваси пришлось выполнить квалификационные нормативы. За несколько месяцев Фримпонг принял участие в заездах скелетонистов на основных ледовых трассах Северной Америки – в Калгари, Уистлере, Лейк-Плэсиде и Парк-Сити.

На тот момент Фримпонг мечтал выступить на Олимпийских играх. Чтобы осуществить свою олимпийскую мечту, Акваси пришлось практически самому обеспечивать финансирование Федерации скелетона Ганы. У Фримпонга не было спонсоров, и чтобы иметь возможность путешествовать по всей планете и выступать на мировых соревнованиях, в свободное от тренировок время он занимался продажей пылесосов.

«Прекрасно знаю, каково это – быть объектом для насмешек. Я прекрасно знаю, что чувствуешь, когда люди твердят тебе сдаться», – говорил Фримпонг о своих занятиях скелетоном.

Как в России помогали ганцу

На чемпионате мира 2017 года Акваси занял последнее место из 44 участников, а спустя год исполнил свою мечту – выступил на Олимпиаде-2018. В Южной Корее Фримпонг выступил в роли знаменосца своей страны. Собственно, конкурентов у Акваси на эту почётную роль и не было – ведь он в принципе был единственным представителем Ганы на зимней Олимпиаде.

Если говорить о спортивных достижениях, то в Пхёнчхане Акваси совершил два заезда, по итогам которых он занял 30-е место среди 30 участников. От ближайшего конкурента по итогам двух спусков – ямайца Энтони Уотсона – ганец отстал более чем на полторы секунды.

Но скелетонист и не думал заканчивать свою карьеру. После выступления на трассе, построенной для Сочи-2014 на Межконтинентальном кубке в ноябре 2019 года, он пришёл к представителям сборной России с просьбой о помощи в тренировочном процессе. Президент федерации бобслея и скелетона России Елена Аникина охарактеризовала ганца как «открытого», «позитивного» и «настоящего подвижника скелетона» и согласилась ему помочь.

О том, что Фримпонг примет участие в сборах российской команды в Сочи, стало известно в октябре 2020 года. В нашей федерации решили оказать ганскому скелетонисту полную поддержку. Он прилетел в Сочи и провёл на санно-бобслейной трассе 18-дневный сбор. А планы подготовки для Фримпонга писал старший тренер сборной России Денис Алимов.

«Не ревную ли я, что российские тренеры должны писать планы африканцу? – Абсолютно нет. Если кто-то и мог бы переживать, то девочки – Алимов же их тренирует. Но на самом деле я шучу. В скелетоне такая помощь – общепринятая практика. Есть спортсмены, которые вообще ездят по сборам без тренера, и их постоянно снимают на видео и подсказывают наставники других команд. Мы понимаем, что во многих странах наш вид спорта не настолько популярен, и у людей просто нет возможности возить с собой тренера. Так что подсказки, любая помощь – это без проблем», – говорил в интервью «Спорт-экспрессу» серебряный призёр ОИ-2018 Никита Трегубов.

Больше не последний

В процессе подготовки в столице Олимпиады-2014 Фримпонг пошёл на безрассудный шаг – бесстрашный ганец решил скатиться по сочинскому жёлобу в густой туман и получил травмы локтя и спины, которые заставили его скорректировать планы по участию в Кубке мира. По словам Акваси, за 18 дней подготовки на трассе «Санки» он стал сильнее как спортсмен. И продолжил сотрудничество с российской командой и после Нового года.

В январе на сложнейшей трассе в Альтенберге Фримпонг опять получил травмы. Причём едва мог ходить. Но не сдался, продолжив готовиться к чемпионату мира при помощи российской команды и её тренера Дирка Маченца. В начале 2021 года ганец во второй раз в карьере принял участие в чемпионате мира, заняв 32-е место. «По ходу чемпионата я улучшал своё время от заезда к заезду на самой сложной трассе мира», – написал спортсмен в своём «инстаграме».

Завершил ганец сезон в конце февраля на этапе Интерконтинентального Кубка в Инсбруке. Причём там проигрывал победителю в обоих заездах менее двух секунд. В итоге он занял 12-е место, опередив в том числе и ещё одного африканца – Амаду Крубалли из Гамбии, который пришёл в скелетон, вдохновившись выступлением Акваси в Пхёнчхане.

«Я был единственным чёрным человеком»

«В ноябре 2019-го я приехал на соревнования в Россию. Там я встретился с вашей командой и влюбился в Сочи и людей, которые там живут. Мне удалось связаться с Еленой Аникиной – президентом Федерации бобслея России. Я рассказал ей свои мечты, цели и историю. Спросил, есть ли хоть один шанс поработать со сборной России. Елена получила письмо и решила помочь. Это большая честь – возможность работать с одной из лучших команд в мире.

Предполагалось, что я присоединюсь к сборной летом, но из-за пандемии коронавируса у меня не было возможности добраться до России. Эту возможность я получил только в октябре. Про Россию ходят разные негативные слухи – в прессе и среди людей. Но я не боялся ехать, ведь уже был в Сочи в 2019-м. Тогда я не ощутил вообще никакого негативного отношения к себе. Наоборот, встретился с командой и полюбил её. Хотел с ней поработать. Конечно, были люди, которые говорили мне: «Не делай этого! Останься дома». Но у меня был собственный взгляд на вещи. Я поговорил со своей женой. Рассказал ей, как мне нравится команда и как люблю Сочи. Жена поддержала. Это всё, что мне было нужно. Я не думал о плохих вещах. Только о хороших.

Со всей командой у меня сложились великолепные отношения. Продолжаю общаться с ними в социальных сетях. Пишу им по-русски, используя переводчик, а они отвечают на английском. Задаю много вопросов об оборудовании, особенностях трасс. Они мне очень помогают. В Сочи российская команда организовала такую атмосферу, что я чувствовал себя как дома.

В Сочи я не увидел ни одного чёрного человека. Никого. Ноль. Даже немного темноватых или наполовину чёрных. Я был единственным. Но за всё время я не почувствовал к себе проявлений расизма ни в какой форме. Люди были очень дружелюбны со мной. Поэтому я даже не могу сказать, что мне не понравилось в этой поездке. Конечно, случались сложности с коммуникацией. Но я понимаю, чтобы было абсолютно комфортно, мне нужно учить русский», – рассказывал Фримпонг в интервью «Матч ТВ» о своей жизни в России.

В Пекине Фримпонга не будет

К сожалению, отобраться на вторую Олимпиаду в карьере у Фримпонга не получилось. Все планы нарушил положительный тест на коронавирус, из-за которого Акваси пропустил три последние квалификации, в которых он мог претендовать на завоевание олимпийской лицензии.

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«Трудности и невзгоды злобно обрушивают на нас всю свою мощь и заставляют нас развалиться на части. Но это необходимые элементы индивидуального роста, раскрывающие наш истинный потенциал. Мы должны терпеть и преодолевать их, и двигаться вперёд. Никогда не теряй надежды. Штормы делают людей сильными и никогда не будут длиться вечно», – Фримпонг отреагировал на непопадание в Китай знаменитой речью Роя Т. Беннетта.

О завершении спортивной карьеры Акваси пока не объявлял. Кто знает, может быть, в 2026 году мы увидим скелетониста из Ганы на Олимпийских играх в Милане?