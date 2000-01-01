Артём Арефьев
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Обладатель юниорского Кубка мира (2019), победитель этапа Кубка мира на дистанции 500 метров в Херенвене, мастер спорта международного класса.
Арефьев начал заниматься в Череповце в Вологодской области
Родители Артёма – спортсмены: мама – лыжница, папа – конькобежец. Арефьев пошёл в конькобежный в спорт в 10 лет и сразу же стал прогрессировать. Артём попал к выдающемуся тренеру Александру Калинину.
Факт
В детстве Артём перепробовал несколько видов спорта: много времени посвятил хоккею, занимался лыжными гонками, а первую медаль выиграл по самбо.
В 2018 году Арефьев хотел завершить карьеру
«… Я вообще хотел со спортом заканчивать и ехать учиться в Голландию по направлению «международный бизнес». Но всё-таки не поехал поступать, не со всеми смог договориться».
Артём Арефьев
Читайте также