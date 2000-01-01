Елизавета Голубева

Голубева – о том, как трижды за три часа выходила на старт на ЧМ. Итог – бронза

«Главное, не думать, что это так тяжело. Сегодня проснулась и подумала: «Полуфинал для меня тяжёлым не будет, проеду спокойно, затем соберусь на 1000 метров, а уже в конце отдам всё, что осталось».