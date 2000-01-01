Ольга Фаткулина
Выступала на Олимпийских играх — 2010 и 2014: выиграла серебро в Сочи на дистанции 500 метров.
Вид спорта: конькобежный спорт
Чемпионка мира, многократный призёр ЧМ, рекордсменка России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров.
Фаткулина начала заниматься конькобежным спортом в Челябинске
Пошла в конькобежный спорт в третьем классе. Первым тренером Ольги стала Светлана Журавлёва. В подростковом возрасте выиграла детский чемпионат России.
Факт
В ноябре 2017 года Фаткулина была лишена серебряной медали ОИ-2014 и пожизненно отстранена от участия в Олимпиаде из-за нарушения антидопинговых правил. Через три месяца была оправдана.
Фаткулина — о тяжёлом детстве
«Мне было 6 лет, когда мы с братом остались без родителей. Жили с дядей и бабушкой, вчетвером в однокомнатной квартире в нашем Челябинске. Бабушка от нас требовала полного подчинения».
Ольга Фаткулина
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