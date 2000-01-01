Анастасия Григорьева, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Факт — только-только перешла на взрослый уровень

Одна из самых молодых спортсменок в сборной — Григорьевой 20 лет. Завоевала шанс поехать на Олимпиаду, попав в десятку лучших спортсменок на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Голландии.