Анастасия Григорьева
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Призёр первенства мира, участница Кубков мира — 2021, призёр чемпионата России.
Григорьева начала заниматься конькобежным спортом в Челябинске
Анастасия – воспитанница СШОР им. Скобликовой.
Факт — только-только перешла на взрослый уровень
Одна из самых молодых спортсменок в сборной — Григорьевой 20 лет. Завоевала шанс поехать на Олимпиаду, попав в десятку лучших спортсменок на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы в Голландии.
Анастасия Григорьева, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022