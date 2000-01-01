Елена Сохрякова

Вид спорта: конькобежный спорт

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, выигрывала медали разной пробы на чемпионате России. В 2018 году спортсменка завоевала золото на Кубке мира в Японии.