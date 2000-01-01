Елена Сохрякова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: конькобежный спорт
Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, выигрывала медали разной пробы на чемпионате России. В 2018 году спортсменка завоевала золото на Кубке мира в Японии.
Сохрякова начала заниматься конькобежным спортом в Иваново
Елена — воспитанница Ивановской областной спортшколы олимпийского резерва №8 «Спартак». Личный тренер — Ольга Кувшинова.
Факт
В апреле 2020 года в момент разгара пандемии Елена была на Бали. Её и другую конькобежку Анну Чернову эвакуировали из-за границы.
Сохрякова — о негативе в соцсетях после эвакуации из Индонезии
«Началось вообще с того, что в Иваново узнали о моём отпуске на Бали, взяли мои фото в купальниках радостные и написали при этом, что я нуждаюсь и молю об эвакуации».
Елена Сохрякова
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