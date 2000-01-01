Никита Трегубов

Трегубов начал заниматься скелетоном в Красноярске

До прихода в санный вид спорта Никита играл в футбол. Увлёкся скелетоном в 15 лет: быстро добился высоких результатов и попал в юниорскую сборную России. Первый тренер – Анжелика Бакаева.