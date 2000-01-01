Владислав Семёнов
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: скелетон
Бронзовый призёр чемпионата России, второе место на Спартакиаде учащихся, первое место на Кубке России — 2015 среди 1997 г.р. и моложе.
Семёнов начал заниматься скелетоном в Москве
Владислав пришёл в скелетон из лёгкой атлетики. Первый тренер – Александр Зайцев. Уверен, что скелетон даёт возможность спортсмену реализовать себя, даже если он не показывает высокий результат сразу.
Факт
Кумиры Семёнова – Александр Третьяков и Усэйн Болт.
Семёнов родился в Донецке, но восхищается Россией
«Россия – поражает постоянно. Своим умением лояльно относиться на все провокации со стороны других стран. К примеру, ситуация с недопуском лёгкоатлетов на Олимпиаду в Рио».
Владислав Семёнов
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