Юлия Канакина
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: скелетон
Чемпионка и серебряный призёр первенства планеты среди юниоров.
Канакина начала заниматься скелетоном в Красноярске
Пришла в скелетон в 14 лет. До этого Юлия занималась художественной гимнастикой и балетом. Личные тренеры – Челышев А.В., Алимов Д.Р., Смирнов С.В.
Факт
Канакину называют самой сексуальной скелетонисткой.
Канакина — о весе своего инвентаря
«Мой скелетон весит 32 килограмма 600 граммов. У девушек максимально допустимый вес — 35 килограммов. Инвентарь доставляем в надёжной упаковке: в Европу — на машине, на самолёте — за океан».
Юлия Канакина
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