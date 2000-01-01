Алина Тарарыченкова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: скелетон
Чемпионка Европы (2021) среди юниоров до 20 лет, серебряный призёр этапа Кубка мира (2021) в Альтенберге.
Тарарыченкова начала заниматься скелетоном в Орле
В детстве Алина занималась лёгкой атлетикой, но профессиональную карьеру связала со скелетоном. Первый тренер – А.В. Букаев. Сейчас тренируется под руководством Александра Зайцева.
Факт
Является студенткой РГУФКСМиТ.
Тарарыченкова – о том, почему выбрала скелетон
«Я выбрала скелетон, потому что это экстремальный вид спорта, в котором нужны постоянные тренировки — как для физической подготовки, так и на трассе».
Алина Тарарыченкова
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