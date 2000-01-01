Алина Тарарыченкова

Тарарыченкова начала заниматься скелетоном в Орле

В детстве Алина занималась лёгкой атлетикой, но профессиональную карьеру связала со скелетоном. Первый тренер – А.В. Букаев. Сейчас тренируется под руководством Александра Зайцева.