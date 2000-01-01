Марк Кондратюк

Кондратюк начал заниматься фигурным катанием в 2,5 года в Москве

Его первым тренером была Людмила Сапронова, которая работает в СШОР «Москвич». В 10 лет Марк перешёл в ЦСКА, где попал в группу Светланы Соколовской. Она и привела его к большим победам.