Андрей Мозалёв

Мозалёв начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Санкт-Петербурге

Пришёл на каток вслед за старшей сестрой. Первыми тренерами Андрея были Анна Щениовская и Роман Усатов. С восьми лет и по нынешнее время занимается под руководством Кирилла Давыденко.