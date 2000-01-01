Андрей Мозалёв
Выступал на юношеских Олимпийских играх — 2020: завоевал серебро в личном турнире и бронзу в командном.
Вид спорта: фигурное катание (мужское одиночное)
Андрею 18 лет. Он действующий чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России. Неоднократный победитель и призёр международных турниров.
Мозалёв начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Санкт-Петербурге
Пришёл на каток вслед за старшей сестрой. Первыми тренерами Андрея были Анна Щениовская и Роман Усатов. С восьми лет и по нынешнее время занимается под руководством Кирилла Давыденко.
Факт
Своим кумиром Мозалёв называет американского фигуриста Нэйтана Чена. Он бы хотел научиться у него чемпионскому спокойствию.
Мозалёв — о конкуренции
«Меня конкуренция только подстёгивает. И всегда так было. Соперники заставляют лучше работать на тренировках и показывать свой максимум на соревнованиях. Надеюсь, что и я подстёгиваю их».
Андрей Мозалёв
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