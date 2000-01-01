Анна Щербакова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (женское одиночное)
Ане 17 лет. Она действующая чемпионка мира, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы. Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц.
Щербакова начала заниматься фигурным катанием в 3,5 года в Москве
Первыми тренерами Ани были Юлия Красинская и Оксана Булычёва. С девяти лет фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.
Факт: Щербакова вкладывает призовые в акции
«Собираем портфель начинающего инвестора, всё по правилам — часть на депозит, часть в валюту, часть в акции», — говорил папа Ани Станислав.
Щербакова — о мотивации
«Меня никто никогда не заставлял. Я люблю этим заниматься. Да, на тренировках тяжело. Приходится работать, но мне нравится выступать, передавать образы — театральная составляющая фигурного катания».
Анна Щербакова
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