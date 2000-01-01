Александра Трусова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (женское одиночное)
Саше 17 лет. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как первая фигуристка в истории, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип. Бронзовый призёр ЧМ, двукратный бронзовый призёр ЧЕ.
Трусова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Рязани
Её первым тренером была Ольга Шевцова. На переход в группу Этери Тутберидзе Сашу вдохновила Евгения Медведева, вместе с которой она мечтала тренироваться. Фанаты называют Трусову Русской ракетой.
Факт: Трусова мечтает соревноваться с мужчинами
«Почему я хотела бы соревноваться с мужчинами? Во-первых, у них можно исполнять квады в короткой программе. Во-вторых, интересно соревноваться с фигуристами, которые владеют множеством разных квадов».
Трусова — о мотивации
«Откуда у меня такая энергия? Думаю, она у меня с рождения. Даже в детстве меня всегда мотивировала лишь одна вещь: побеждать. Необходимо показывать максимум потенциала, даже когда проигрываешь».
Александра Трусова
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