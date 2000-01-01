Елизавета Туктамышева

Туктамышева начала заниматься фигурным катанием в 5 лет в Глазове, Удмуртия

Встала на коньки, подружившись с фигуристками в спортивном лагере, где работал её отец. Её первым тренером была Светлана Веретенникова. В 10 лет её заметил Алексей Мишин и пригласил в свою школу.