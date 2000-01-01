Синицина начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве

Из одиночного катания в танцы перешла в девять лет, потому что боялась прыгать. Её первым партнёром был Руслан Жиганшин — с ним она прокаталась 10 лет. С 2014 года выступает с Никитой Кацалаповым.