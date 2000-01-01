Кацалапов начал заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве

Из одиночного в танцы перешёл по настоянию матери. Его первой партнёршей была Елена Ильиных — с ней он прокатался до 2014 года. Затем стал выступать с Викторией Синициной. Их тренер — Александр Жулин.