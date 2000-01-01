Никита Кацалапов
Выступал на Олимпийских играх — 2014: завоевал золото в командном турнире и бронзу — в личном.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Никите 30 лет. В дуэте с Еленой Ильиных он становился олимпийским чемпионом в команде и брал бронзу Игр в личном турнире. В дуэте с Викторией Синициной дважды выигрывал ЧЕ и становился чемпионом мира.
Кацалапов начал заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве
Из одиночного в танцы перешёл по настоянию матери. Его первой партнёршей была Елена Ильиных — с ней он прокатался до 2014 года. Затем стал выступать с Викторией Синициной. Их тренер — Александр Жулин.
Факт
В 14 лет Кацалапов хотел бросить фигурное катание ради хоккея. «До каких-то весомых результатов я относился к фигурному катанию как к чему-то несерьёзному, но на тренировках прям кайфовал».
Кацалапов — о путешествиях
«Разочарую тех, кто думает, что спортсмены постоянно путешествуют на соревнованиях. На самом деле, расписание очень монотонное. Ты был в другой стране, но ты её не видел. И так в 99% поездок».
Никита Кацалапов
Читайте также