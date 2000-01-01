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Александра Степанова
Александра Степанова
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Александре 26 лет. В дуэте с Иваном Букиным она дважды выигрывала чемпионат России, пять раз брала медали на чемпионатах Европы. Являются многократными победителями и призёрами различных турниров.
Степанова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Санкт-Петербурге
Степанова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Санкт-Петербурге
Из одиночного в танцы перешла в 11 лет из-за того, что у неё плохо получались прыжки. На протяжение всей карьеры выступает в дуэте с Иваном Букиным. Их тренеры — Ирина Жук и Александр Свинин.
Факт — у Степановой нет друзей в фигурном катании
Факт — у Степановой нет друзей в фигурном катании
«Для меня понятие друг очень серьёзное. Если попросят помощи, да, мы поможем, но близко общаться – нет. На льду мы соперники, в жизни – обычные люди, можем пообщаться, найти общие темы».
Степанова — о критике
Степанова — о критике
«Нас с самого детства критиковали, мы закалены. Я для Вани всегда была не та партнёрша, шпала, несуразная, бесконечные ноги, что это такое? У него папа всё якобы купил».
Александра Степанова
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