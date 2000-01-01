Степанова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Санкт-Петербурге

Из одиночного в танцы перешла в 11 лет из-за того, что у неё плохо получались прыжки. На протяжение всей карьеры выступает в дуэте с Иваном Букиным. Их тренеры — Ирина Жук и Александр Свинин.