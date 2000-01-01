Иван Букин
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Ивану 28 лет. В дуэте с Александрой Степановой он дважды выигрывал чемпионат России, пять раз брал медали на чемпионатах Европы. Являются многократными победителями и призёрами различных турниров.
Букин начал заниматься фигурным катанием в пять лет в Москве
Его отец — олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин. В 13 лет он перешёл из одиночного в танцы, потому что ему не удавались прыжки. На протяжении карьеры выступает с Александрой Степановой.
Факт: должен был ехать в Пхёнчхан
Александра Степанова и Иван Букин должны были принять участие в Олимпийских играх — 2018, но фигуриста не допустили до соревнований без объяснения причин.
Букин — о недопуске на Олимпийские игры — 2018
«У меня случился шок. Было тяжело пережить это всё внутри. Но я считаю, что мы из этой ситуации вышли сильнее, чем были. Это дало большой рост в отношениях между нами и тренерами, между нами в паре».
Иван Букин
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