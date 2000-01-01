Глеб Смолкин
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Глебу 22 года. В дуэте с Дианой Дэвис выигрывал финал Кубка России, брал серебро на чемпионате России, участвовал в чемпионате Европы.
Смолкин начал заниматься фигурным катанием в 6 лет в Санкт-Петербурге
Его тренерами в одиночном были Евгений Рукавицын и Кирилл Давыденко. Бросал фигурное катание ради футбола, но затем вернулся на каток, уже в танцы. Диана Дэвис — его третья партнёрша.
Факт: Смолкин — сын известного артиста
Отец Глеба — актёр Борис Смолкин, прославившийся благодаря роли в телесериале «Моя прекрасная няня».
Смолкин — о популярности
«Абсолютно точно ажиотаж вокруг нас нам не мешает. Наоборот, есть внимание, значит, на нас смотрят. А дальше мы хотим, чтобы и людям наше катание нравилось. Иначе для чего всё это?»
Глеб Смолкин
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