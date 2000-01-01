Смолкин — о популярности

«Абсолютно точно ажиотаж вокруг нас нам не мешает. Наоборот, есть внимание, значит, на нас смотрят. А дальше мы хотим, чтобы и людям наше катание нравилось. Иначе для чего всё это?»