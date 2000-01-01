Елизавета Худайбердиева
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Елизавете 19 лет. В дуэте с Никитой Назаровым становилась второй на юниорском чемпионате мира. В дуэте с Егором Базиным завоевала бронзу чемпионата России.
Худайбердиева начала заниматься фигурным катанием в четыре года в Москве
В танцы перешла в 13 лет из-за того, что не любила прыгать. На юниорском уровне выступала в дуэте с Никитой Назаровым, затем — с Андреем Филатовым. Взрослую карьеру начала уже с новым партнёром.
Факт: готовится к свадьбе
Перед Олимпийскими играми в Пекине возлюбленный Лизы, креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов, сделал ей предложение руки и сердца. Фигуристка ответила согласием.
Худайбердиева — о своём происхождении
«Фамилия у меня нерусская. В нулевые-десятые ребят за такую фамилию и происхождение сильно буллили. Мне уже меньше досталось и в основном за спиной, но всё равно было. «Черномазая, чурка, таджичка…»
Елизавета Худайбердиева
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