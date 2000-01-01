Егор Базин, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Базин начал заниматься фигурным катанием в шесть лет в Тольятти

Спортивную карьеру Егор начал сразу с танцев на льду. Его первой партнёршей была Софья Евдокимова, с ней он прокатался до 2020 года. Затем начал выступать в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой.