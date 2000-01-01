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Егор Базин
Егор Базин
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
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Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Егору 26 лет. В дуэте с Софьей Евдокимовой дважды становился вторым на Универсиаде, брал бронзу чемпионата России, был участником чемпионата Европы. В дуэте с Елизаветой Худайбердиевой брал бронзу ЧР.
Базин начал заниматься фигурным катанием в шесть лет в Тольятти
Базин начал заниматься фигурным катанием в шесть лет в Тольятти
Спортивную карьеру Егор начал сразу с танцев на льду. Его первой партнёршей была Софья Евдокимова, с ней он прокатался до 2020 года. Затем начал выступать в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой.
Факт
Факт
Если бы можно было прожить один день жизнью звезды, то Егор выбрал бы Илона Маска.
Базин — о партнёрстве
Базин — о партнёрстве
«Мы – пара. Лиза – темпераментная, самодостаточная фигуристка с чемпионским характером. В нашем тандеме лидера нет. Я буду подстраиваться под неё, она – под меня. Вместе должны стать грозной силой».
Егор Базин, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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