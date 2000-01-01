Морозов начала заниматься фигурным катанием в пять лет в США

Она выступала в одиночном катании за США и Францию. Потом решила перейти в танцы на льду и нашла партнёра в России — Андрея Багина. Дуэт тренируется под руководством отца Аннабель Николая Морозова.