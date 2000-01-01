Аннабель Морозов
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Аннабель 20 лет. В дуэте с Андреем Багиным она дважды становилась четвёртой на чемпионате России. Из-за французского происхождения её фамилия не склоняется.
Морозов начала заниматься фигурным катанием в пять лет в США
Она выступала в одиночном катании за США и Францию. Потом решила перейти в танцы на льду и нашла партнёра в России — Андрея Багина. Дуэт тренируется под руководством отца Аннабель Николая Морозова.
Факт: Морозов — из интернациональной спортивной семьи
Её родители тоже выступали в танцах на льду. Мать Аннабель — француженка Каролин Дуарен. Отец — Николай Морозов — выступал за Азербайджан, Беларусь и Россию, ныне — тренер.
Морозов — о лучшем тренере
«Я каталась у Зуевой, Шпильбанда, Жулина. Они все хорошие тренеры, но для меня папа – самый лучший тренер. Он передаёт мне все свои методы, которые мне помогают».
Аннабель Морозов
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