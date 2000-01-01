Андрей Багин
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Андрею 25 лет. В дуэте с Аннабель Морозов он дважды становился четвёртым на чемпионате России.
Багин начал заниматься фигурным катанием в 10 лет в Москве
Его дедушка Леонид Хачатуров был фигуристом. Из одиночного катания в танцы Андрей перешёл в 12 лет. Аннабель Морозов — его четвёртая партнёрша. Тренирует дуэт отец девушки Николай Морозов.
Факт: кумиры Багина — канадские чемпионы
Багин считает своими любимыми фигуристами трёхкратных олимпийских чемпионов из Канады Тессу Вирчу и Скотта Мойра. Они с Аннабель стараются брать пример с них.
Багин — о мечтах
«Хотел бы сняться в кино. На роль Тома Круза не претендую, но что-то сыграл бы. Мне ещё в школе нравилось, когда мы делали постановки, что-то снимали. Люблю с музыкой экспериментировать».
Андрей Багин, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022