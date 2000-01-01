Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Андрей Багин
Андрей Багин
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
AMP-версия
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Андрею 25 лет. В дуэте с Аннабель Морозов он дважды становился четвёртым на чемпионате России.
Багин начал заниматься фигурным катанием в 10 лет в Москве
Багин начал заниматься фигурным катанием в 10 лет в Москве
Его дедушка Леонид Хачатуров был фигуристом. Из одиночного катания в танцы Андрей перешёл в 12 лет. Аннабель Морозов — его четвёртая партнёрша. Тренирует дуэт отец девушки Николай Морозов.
Факт: кумиры Багина — канадские чемпионы
Факт: кумиры Багина — канадские чемпионы
Багин считает своими любимыми фигуристами трёхкратных олимпийских чемпионов из Канады Тессу Вирчу и Скотта Мойра. Они с Аннабель стараются брать пример с них.
Багин — о мечтах
Багин — о мечтах
«Хотел бы сняться в кино. На роль Тома Круза не претендую, но что-то сыграл бы. Мне ещё в школе нравилось, когда мы делали постановки, что-то снимали. Люблю с музыкой экспериментировать».
Андрей Багин, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Дэвид Нарижный
Дэвид Нарижный
Егор Базин
Егор Базин
Аннабель Морозов
Аннабель Морозов
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Глеб Смолкин
Глеб Смолкин
Иван Букин
Иван Букин
Александра Степанова
Александра Степанова
Никита Кацалапов
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Виктория Синицина
Майя Хромых
Майя Хромых
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Александра Трусова
Александра Трусова
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Камила Валиева
Пётр Гуменник
Пётр Гуменник
© championat.com 2000–2022