Елизавета Шанаева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Шанаева начала заниматься фигурным катанием в два года во Владикавказе

В 2005 году переехала в Москву. До 10 лет была одиночницей, затем перешла в танцы на льду. Дэвид Нарижный — её второй партнёр. Они тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина.