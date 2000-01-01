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Елизавета Шанаева
Елизавета Шанаева
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
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Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Вид спорта: фигурное катание (танцы на льду)
Елизавете 18 лет. В дуэте с Дэвидом Нарижным она становилась бронзовым призёром юниорского чемпионата мира и юниорского финала Гран-при.
Шанаева начала заниматься фигурным катанием в два года во Владикавказе
Шанаева начала заниматься фигурным катанием в два года во Владикавказе
В 2005 году переехала в Москву. До 10 лет была одиночницей, затем перешла в танцы на льду. Дэвид Нарижный — её второй партнёр. Они тренируются под руководством Ирины Жук и Александра Свинина.
Факт: Шанаева — из неспортивной семьи
Факт: Шанаева — из неспортивной семьи
Папа Лизы в детстве занимался боксом, но профессиональным спортсменом не стал. По образованию он химик-биолог, а в свободное время занимается творчеством. Мама Шанаевой работает финансистом.
Шанаева — о важном в танцах на льду
Шанаева — о важном в танцах на льду
«Мы должны показывать скольжение, технически правильные элементы, передавать образы, историю, которая закладывается при постановке программ. Надо кататься так, чтобы было интересно зрителям».
Елизавета Шанаева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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