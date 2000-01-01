Дэвид Нарижный, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Нарижный начал заниматься фигурным катанием в четыре года в Харькове

Его первый тренер — Галина Чурилова. Из одиночного катания перешёл в танцы на льду, потому что ему не нравилось прыгать. Елизавета Шанаева — его третья партнёрша.