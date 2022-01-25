«В состоянии шока». Российский претендент на медаль Олимпиады может пролететь мимо Пекина

До старта Олимпийских игр 2022 года в Пекине остаётся чуть более полутора недель, а сборная России уже несёт значительные потери. 25 января стало известно о том, что из-за положительного теста на коронавирус в столицу Китая наша национальная команда отправится без бронзового призёра чемпионата мира в фигурном катании Михаила Коляды.

А спустя несколько часов российская сборная получила ещё одно крайне неприятное известие. Сомнительный тест на коронавирус сдал серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратный призёр чемпионатов мира скелетонист Никита Трегубов.

Как сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, в национальной команде ожидают результата повторного теста спортсмена.

«Пока рассказать ничего не могу, ждём повторных результатов тестов. В целом в команде все здоровы, сдаём тесты каждый день», — приводит слова Чабана «Матч ТВ».

Трегубов — претендент на медаль Олимпиады-2022

Для уроженца Красноярска Олимпиада в Пекине должна была стать третьей в карьере. На главном старте четырёхлетия Никита дебютировал ещё в 2014 году на домашних Играх в Сочи, и тогда в 18-летнем возрасте занял достойную для столь юных лет шестую позицию.

Спустя четыре года Трегубов уже стоял на олимпийском пьедестале почёта рядом с занявшим первое место южнокорейцем Юн Сон Бином. В Пхёнчхане местный спортсмен сполна воспользовался идеальным знанием родной трассы и стал олимпийским чемпионом, тогда как Трегубов отправился домой с серебряной медалью.

Год спустя Никита добрался до серебряной медали уже на чемпионате мира в канадском Уистлере. В нынешнем сезоне Трегубов выступал на этапах Кубка мира на довольно среднем для самого себя уровне и ни разу не смог подняться выше четвёртого места. Но общую планку Никита держал довольно стабильно, в результате чего по итогам восьми стартов он занимал четвёртое место в мировом рейтинге, уступая только латышу Мартинсу Дукурсу и двум немцам – Акселю Юнгу и Кристоферу Гротхеру. Учитывая всё это, Трегубов на Олимпиаде в Пекине вполне мог претендовать на попадание в призовую тройку.

Может ли Трегубов ещё попасть в Пекин?

Теперь скелетонисту остаётся уповать лишь на благосклонность фортуны.

«Сейчас я продолжаю находиться в состоянии шока, четыре дня борюсь как могу, но пока тесты положительные. Очень хочу выступить на Олимпийских играх, предлагаю перенести мой вылет в Пекин на более поздние даты, чтобы у меня был шанс успеть выздороветь в срок. Ведь соревнования в мужском скелетоне начнутся только 10 февраля. Хотя мне полчаса назад уже сказали, что в команде произошла замена и в Пекин летит вместо меня другой спортсмен», – приводит слова потрясённого известием Трегубова ТАСС.

Однако чуть позже россиянин сообщил, что продолжает надеяться на попадание в Пекин.

«На самом деле ситуация не аховая, у меня достаточно времени для того, чтобы успеть сдать отрицательные тесты. Я укладываюсь по срокам, потому что соревнования по скелетону пройдут 10 и 11 февраля. Процентов на 95 успеваю к вылету команды, намеченному на 31 января, могу улететь в Пекин и другим рейсом позже. Главное, чтобы это желание было не только у меня, но и у руководства федерации и тренерского штаба. Всё сейчас зависит от руководства команды», – цитирует Трегубова «Р-Спорт».

Кто может заменить Трегубова в сборной?

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов подтвердил опасения Трегубова о том, что российской команде, возможно, действительно потребуется замена на Олимпийские игры в Пекине. «Мы постоянно отслеживаем ситуацию с Никитой. Возможно, что в нашей команде будет произведена замена», – сказал Алимов.

Если Никита не сможет выступить в Пекине, то в национальной сборной его заменит свежеиспечённый победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев. 22-летний россиянин всего несколько дней назад добился главной победы в своей карьере, заняв первое место на юниорском первенстве, проходившем в австрийском Инсбруке.

Кстати, именно Евгений в конце декабря подменял опытного Третьякова на этапе Кубка мира в Сигулде. Там Рукосуев оказался лучшим из российских скелетонистов, расположившись на высокой четвёртой строчке протокола. Стоит заметить, что тот же Трегубов в Сигулде занял только седьмое место.

Окончательно вопрос с третьим номером в российской сборной по скелетону прояснится в ближайшее время, когда станут известны результаты следующих ПЦР-тестов Трегубова. Соревнования в мужском скелетоне в Пекине пройдут 10 и 11 февраля (по две попытки в каждый из дней).