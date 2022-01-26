У норвежских лыжников тёмная история с коронавирусом. Дуэль Большунова и Клебо сорвётся?

Нелепая случайность может превратить лыжные гонки (да и любой другой вид спорта) на Олимпиаде в Пекине в фарс. Вся мужская сборная Норвегии попала под удар коронавируса. Спортсмены признаны тесно контактировавшими с тренером спринтерской группы Арильдом Монсеном, который сдал положительный тест.

Неужели дуэль, которую ожидали в лыжных гонках на Олимпиаде, сорвётся и Александр Большунов с Йоханнесом Клебо не сойдутся на трассе? Такой вариант исключать нельзя.

Но пока история выглядит тёмной и таинственной. Норвежцы нагнетают обстановку и готовят специальное заявление. Не исключено, что речь пойдёт о снятии всей команды с Олимпиады.

«Конечно, Клебо переживает»

Положительный тест на «корону» в Италии, где норвежцы проводили заключительный сбор, сдал тренер спринтерской группы Арильд Монсен.

Тесты спортсменов и других тренеров оказались отрицательными, но ситуация взрывоопасная. Все планы команды по прилёту в Пекин были сорваны. Планировалось, что норвежцы вылетят на Игры чартерным рейсом 27 января, но теперь вылет отложен до 31 января.

И произойдёт это, конечно, в случае отрицательных тестов всех спортсменов.

В списке тесно контактировавших с Монсеном – вся мужская сборная Норвегии, в том числе Йоханнес Клебо.

«Конечно, Клебо переживает. Ведь олимпийское приключение для него уже может закончиться, и это наихудший вариант», — отметил двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.

В Норвегии состоится специальная пресс-конференция, на которой, возможно, будут даны ответы на вопросы об участии команды в Олимпийских играх в Пекине.

Наихудший вариант

Нортуг сразу предлагает рассмотреть наихудший вариант. В этом случае нужно сформировать мужскую команду из резервистов, которые на сборе не были и с заражённым тренером не контактировали.

Не исключено, что именно так всё и произойдёт. Это будет личная трагедия для всех спортсменов, кто четыре года пахал ради выступления на Олимпиаде. Это будет личная трагедия для Клебо. И это будет спортивная трагедия для всех, кто мало-мальски интересуется лыжными гонками.

Олимпийская медаль – это навсегда. Но когда она завоёвывается в битве с сильнейшими, это совершенно иной расклад. Игры в Пекине пока превращаются в гонки на выживание: в первую очередь не кто сильнее, а кто сможет добраться до Китая и всё-таки выйти на старт.

Дуэли Большунова с Клебо ждут все. Как и дуэли Клебо и всех норвежцев с Сергеем Устюговым, Александром Терентьевым и другими российскими лыжниками. Если этого противостояния не будет, лыжные гонки на Олимпиаде потеряют свою изюминку.

Те, кто выйдет на старт, ни в чём виноваты не будут. А те, кто победит — победят совершенно заслуженно. Но расклады, согласитесь, будут совершенно иными. Участие главных звёзд делает любые соревнования привлекательными.

Игры уже лишились лучших хоккеистов мира. И продолжают терять лучших спортсменов из других видов спорта.

Норвегия может оказаться на месте России

А мужская сборная Норвегии в случае сценария, описанного Петтером Нортугом, может оказаться в роли сборной России перед Олимпиадой в Пхёнчхане.

Тогда нашей команды вообще не было. Только нейтральные спортсмены, которые получили персональное приглашение. И наша мужская сборная поехала в Пекин без Устюгова и Легкова, без Вылегжанина и Бессмертных. Поехала резервным составом и зажгла по полной программе.

Конечно, повторения такого форс-мажора не хотелось бы никому. Пусть едут все лучшие и в честной борьбе определяют сильнейшего на трассе, а не в тест-лаборатории.