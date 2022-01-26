Антиковидный «пузырь» в биатлоне не сработал: заболел спортсмен из Чехии. Кто следующий?

За день до вылета на Олимпийские игры в сборной Чехии по биатлону был выявлен случай заражения коронавирусом. Адам Вацлавик, который пару дней назад бежал эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце, сдал положительный тест.
Судя по всему, Вацлавик заразился, находясь на Кубке мира, в условиях «актиковидного пузыря», а это значит, что теперь под ударом не только чешская сборная.
«Ему понадобится пять отрицательных результатов»
Биатлонист сборной Чехии Адам Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус после возвращения с этапа Кубка мира в Антхольце. По словам главного тренера сборной, полететь в Пекин со своей командой спортсмен точно не сможет.
«У него нет абсолютно никаких симптомов. Сегодня он сдал ещё один тест. Теперь ему понадобится пять отрицательных результатов, чтобы вылететь в Пекин. Поэтому мы точно знаем, что 27 января он с нами не полетит», — приводит слова главного тренера сборной Чехии по биатлону Ондржея Рыбаржа ISport.cz.
По словам тренера, в Антерсельве вся команда сдала отрицательные тесты после чего спортсмены отправились в Чехию. Сообщается, что из Италии биатлонист добирался вместе со своей командой. Все члены сборной перемещались в масках, после чего были размещены в одноместных номерах в чешском спортивном центре.
Сейчас вероятность выявления новых случаев заражений в сборной Чехии очень велика. А сработали меры предосторожности или нет станет известно уже в ближайшие дни, когда спортсмены сдадут новые тесты.
Антиковидный «пузырь» IBU не сработал
Настораживает и то, что в отличие от Эдуарда Латыпова, который сдал положительный тест на коронавирус после возвращения с новогодних праздников, Адам Вацлавик заразился, находясь на этапе Кубка мира. Ещё 23 января он бежал мужскую эстафету в Антхольце, а уже через два дня сдал положительный тест.
То есть антиковидный «пузырь» IBU не сработал? Если это, действительно, так, то очень скоро положительные тесты начнут появляться и у спортсменов других сборных.
Новостей о новых случаях заражения среди спортсменов, которые через пару дней должны были отправиться на Олимпиаду становится всё больше. И судя по всему, доедут до Пекина не самые сильные, а самые удачливые.
Ранее стало известно, что из-за положительного теста на коронавирус тренера лыжной сборной Норвегии Арильда Монсена, вылет восьмерых норвежских лыжников на Олимпиаду в Пекин был перенесён с 27 на 31 января. И это при условии, что ни у кого из спортсменов коронавирус пока не обнаружен.
Также положительный тест на COVID-19 сдал российский скелетонист Никита Трегубов, фигурист Михаил Коляда, а также несколько бобслеистов олимпийской команды.
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