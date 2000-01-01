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Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Анастасии 20 лет. В паре с Александром Галлямовым она выигрывала чемпионаты России, Европы и мира. Фигуристы являются обладателями текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах.
Мишина начала заниматься фигурным катанием в 4,5 года в Санкт-Петербурге
Мишина начала заниматься фигурным катанием в 4,5 года в Санкт-Петербурге
Её первым тренером была Елена Климова, которая и посоветовала Насте перейти из одиночного катания в парное. Фигуристка сменила трёх партнёров, прежде чем начала кататься с Александром Галлямовым.
Факт
Факт
Предыдущий партнёр Насти, Владислав Мирзоев, бросил её из-за веса. Ему хотелось, чтобы девушка похудела на 8-9 кг. Она в то время весила 46 кг. Зато Галлямов всегда называет Мишину лучшей партнёршей.
Мишина — о популярности
Мишина — о популярности
«После победы на ЧМ стало больше внимания, интервью. Что касается работы, всё то же самое. В повседневной жизни на улицах узнают. У нас в Петербурге очень любят фигурное катание и много его смотрят».
Анастасия Мишина, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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