Александр Галлямов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Александр Галлямов
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Александру 22 года. В паре с Анастасией Мишиной он выигрывал чемпионаты России, Европы и мира. Фигуристы являются обладателями текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах.
Галлямов начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Екатеринбурге
Его первым тренером была Наталья Корелина. В 2009-м Саша переехал в Санкт-Петербург, а в 2014-м перешёл в парное катание. С нынешней партнёршей Анастасией Мишиной встал в пару в 2017 году.
Факт: Галлямов — фанат футбола
«Я уже давно живу в городе, где все сознательные жители болеют за «Зенит», — говорил он. Из европейских клубов Галлямов выделяет «МЮ» и «Барселону». Его ориентир по жизни — Златан Ибрагимович.
Галлямов — о конкуренции
«У нас очень сильная сборная, и вместо каждого спортсмена можно отправить двоих. Всегда найдётся тот, кто сможет тебя заменить. Однозначно мотивирует. Хотим становиться лучше».
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