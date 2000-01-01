Александр Галлямов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Галлямов начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Екатеринбурге

Его первым тренером была Наталья Корелина. В 2009-м Саша переехал в Санкт-Петербург, а в 2014-м перешёл в парное катание. С нынешней партнёршей Анастасией Мишиной встал в пару в 2017 году.