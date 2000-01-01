Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Тарасова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Казани

Её первый тренер — Геннадий Тарасов (однофамилец). Была одной из самых успешных одиночниц Татарстана, но в 16 лет перешла в парное катание. Владимир Морозов — её второй партнёр.