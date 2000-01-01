Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Евгения Тарасова
Евгения Тарасова
Выступала на Олимпийских играх — 2018: завоевала серебро в командном турнире.
AMP-версия
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Евгении 27 лет. В паре с Владимиром Морозовым она трижды выигрывала чемпионат России, дважды — чемпионат Европы. Фигуристы трижды становились призёрами чемпионатов мира.
Тарасова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Казани
Тарасова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Казани
Её первый тренер — Геннадий Тарасов (однофамилец). Была одной из самых успешных одиночниц Татарстана, но в 16 лет перешла в парное катание. Владимир Морозов — её второй партнёр.
Факт: другая Тарасова
Факт: другая Тарасова
Евгения и легендарный тренер Татьяна Тарасова не являются родственниками. Но, что интересно, мама спортсменки — полная тёзка Татьяны Анатольевны.
Тарасова — о поражении на Олимпиаде-2018
Тарасова — о поражении на Олимпиаде-2018
«Спортивный путь должен быть долгим, со взлётами и падениями, а не сразу успех. Я считаю большим плюсом, что мы с Вовой пережили такой урок: теперь знаем, чего стоим и каково падать».
Евгения Тарасова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Александр Галлямов
Александр Галлямов
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Анастасия Григорьева
Анастасия Григорьева
Елизавета Шанаева
Елизавета Шанаева
Андрей Багин
Андрей Багин
Дэвид Нарижный
Дэвид Нарижный
Егор Базин
Егор Базин
Аннабель Морозов
Аннабель Морозов
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
Диана Дэвис
Диана Дэвис
Глеб Смолкин
Глеб Смолкин
Иван Букин
Иван Букин
Александра Степанова
Александра Степанова
Никита Кацалапов
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Виктория Синицина
Майя Хромых
Майя Хромых
© championat.com 2000–2022