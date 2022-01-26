Где логика? У России нет трёх хоккеистов на сборах, но она не спешит с заменами

Зимняя Олимпиада в Китае точно не будет похожа на праздник. По крайней мере, для самих участников событий — спортсменов и зрителей, которые рискнут попасть на трибуны. Первых ждут строжайшие меры безопасности, перемещения по олимпийским объектам чуть ли не под конвоем и регулярные ПЦР-тесты. Вторым запретят проявлять какие-либо эмоции — крик и обнимашки должны быть исключены — и заставят соблюдать социальную дистанцию. Надеемся, что хотя бы с экранов телевизора не будет чувствоваться эта напряжённая атмосфера.

Коронавирусной угрозой продиктованы не только усиленные меры безопасности, но и даже правила заявки спортсменов на соревнования. Так, в хоккее вместо привычных 25 человек в составе одной национальной команды в Пекин отправятся делегации из трёх с лишним десятком хоккеистов. Например, сборная России везёт в столицу Китая шестерых запасных, время которых наступит в том случае, если у основы будет недобор из-за большого количества положительных тестов.

Всё это порождает абсурдные пункты регламента для хоккейного турнира — так и представляется картина, как в финале Олимпиады играют команды с 15 полевыми хоккеистами в заявке, причём одна из сборных уступила в предыдущем раунде, но играет за золото из-за снятия с турнира победившей команды.

В такой ситуации многие спортивные федерации дуют на воду и ещё до вылета в Пекин производят замены. Чтобы на Олимпиаду гарантированно летели только «чистые» спортсмены, у которых будет минимальный шанс сдать положительный тест на месте событий, попасть в жёсткий карантин и, таким образом, усложнить жизнь всей делегации.

Например, в сборной России по фигурному катанию вычеркнули из числа участников Олимпиады самого опытного одиночника Михаила Коляду. Причина — положительный тест на коронавирус, сданный в Санкт-Петербурге. Интересно тут то, что Михаил теоретически мог успеть сдать нужное количество отрицательных тестов до личных соревнований, однако в федерации решили не рисковать и произвели замену.

Все боятся ковида. Точнее, не ковида, а неприятностей, которые может сулить положительный тест в Пекине. Но есть у России и бесстрашные — это сборная по хоккею.

Коронавирусные проблемы бьют по команде Алексея Жамнова уже во время сборов. Так, сразу три форварда, включённых в основной состав, судя по всему, до сих пор не доехали до Новогорска — это Артём Анисимов, Сергей Плотников и Кирилл Марченко. Очевидно, что все они за время простоя подрастеряли игровой тонус: уже около двух недель без льда и тренировок — это не шутки. Не говоря уже о том, насколько сильно будет отличаться их форма от партнёров по команде в Пекине. Кроме того, Анисимову, Плотникову и Марченко, согласно регламенту турнира, придётся предоставить аж четыре отрицательных теста до отъезда в Китай. Причём два из них, по идее, надо было сдать ещё вчера, когда до вылета на Олимпиаду оставалось восемь дней.

Но сборная России не спешит делать замены, хотя в её распоряжении есть четыре запасных форварда, которые проходят сборы и участвуют в тренировках с основным составом. По крайней мере, по сообщениям в СМИ, вчера с основой катались Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко и Станислав Галиев. Причём последний так и вовсе полноценно занимался в тройке с Артуром Каюмовым и Кириллом Семёновым.

В очередной раз приходится удивляться логике руководства национальной команды. В составе на Пекин почему-то держат места для Анисимова, Плотникова и Марченко, которые и так-то, по-хорошему, не были железными кандидатами в сборную, а сейчас вообще находятся в непонятных кондициях и рискуют не успеть сдать необходимое количество отрицательных тестов. При этом Кадейкин (лучший двусторонний российский центр КХЛ) и Кузьменко (второй бомбардир сезона) по всем параметрам готовы к Олимпиаде, активно тренируются, но до сих пор имеют статус запасных.

Потенциальные замены Анисимова на Кадейкина и Плотникова на Кузьменко по всем признакам должны сделать сборную только лучше. Да и Галиев, великолепно сыгранный в «Динамо» с Шипачёвым, чем хуже Марченко? Но в сборной России не спешат вычёркивать хоккеистов, которые почему-то оказались в числе «неприкасаемых». И это в лишний раз доказывает, что при формировании этого состава спортивный принцип если и учитывался, то в последнюю очередь.

Конечно, до отъезда сборной в Пекин ещё неделя, и если в самое ближайшее время Анисимов, Марченко и Плотников так и не доедут до Новогорска, то замены всё-таки будут произведены. Вот только выглядеть это будет как безысходность, а не как логичное, правильное и обоснованное решение. Впрочем, стоит ли этому удивляться?