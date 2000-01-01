Александра Бойкова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Александра Бойкова
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Александре 20 лет. В паре с Дмитрием Козловским она становилась чемпионкой России и Европы, бронзовым призёром чемпионата мира.
Бойкова начала заниматься фигурным катанием в 4 года в Санкт-Петербурге
Её наставником был Алексей Мишин. Не добившись высот в одиночном катании, Александра в 2015-м перешла в парное. Её тренерами стали Артур Минчук и Тамара Москвина, а партнёром — Дмитрий Козловский.
Факт: Бойкова обожает классическую литературу
Фигуристка даже вела свой YouTube-канал, на котором обозревала знаменитые произведения. «Когда хочется развития, почему бы не погрузиться в литературу?» — говорит она.
Бойкова — о доверии
«Мы с самого начала друг другу доверяли. Тут и от меня тоже зависит — надо, чтобы Дима мне доверял. Потому что кидая меня наверх, он должен понимать, что ему не прилетит сверху».
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