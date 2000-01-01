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Дмитрий Козловский
Дмитрий Козловский
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Дмитрию 22 года. В паре с Александрой Бойковой он становился чемпионом России и Европы, бронзовым призёром чемпионата мира. Также они неоднократные победители и призёры международных турниров.
Козловский начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Санкт-Петербурге
Козловский начал заниматься фигурным катанием в 5 лет в Санкт-Петербурге
На каток мальчика привела бабушка. Его первым тренером была Зинаида Рябинина. Позднее Дима перешёл к Алексею Мишину. В парное катание он попал в 2015-м, став кататься с Александрой Бойковой.
Факт: будущий управленец
Факт: будущий управленец
Козловский окончил РАНХиГС с красным дипломом. Он обучался на факультете государственного и муниципального управления.
Козловский — о конкуренции
Козловский — о конкуренции
«Конкуренция хороша, она двигает вперёд, но у неё есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Так что нельзя утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению».
Дмитрий Козловский, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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