Юлия Артемьева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Артемьева начала заниматься фигурным катанием в 3 года в Казани

Её первыми тренерами были Светлана Романова и Резеда Сибгатуллина. В 2018 году Юля переехала в Пермь и перешла в парное катание. Её тренером стал Павел Слюсаренко, а партнёром — Михаил Назарычев.