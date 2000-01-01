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Юлия Артемьева
Юлия Артемьева
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
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Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Юлии 16 лет. В паре с Михаилом Назарычевым она становилась бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. Также фигуристы брали серебро и бронзу этапов Гран-при.
Артемьева начала заниматься фигурным катанием в 3 года в Казани
Артемьева начала заниматься фигурным катанием в 3 года в Казани
Её первыми тренерами были Светлана Романова и Резеда Сибгатуллина. В 2018 году Юля переехала в Пермь и перешла в парное катание. Её тренером стал Павел Слюсаренко, а партнёром — Михаил Назарычев.
Факт: у Артемьевой нет кумиров в фигурном катании
Факт: у Артемьевой нет кумиров в фигурном катании
«Не могу выделить кого-то конкретного. Мне нравятся все мировые лидеры. Девочки Тутберидзе просто one love», — говорила Юлия.
Артемьева — об увлечениях
Артемьева — об увлечениях
«Я люблю ходить по магазинам. Ещё очень люблю гулять по улице. Могу за один раз пройти 20 км спокойно, лёгким шагом. В лесу, просто в городе. Получается, могу пройти за раз практически всю Пермь».
Юлия Артемьева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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