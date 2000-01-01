Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Михаил Назарычев
Михаил Назарычев
Будет на Олимпийских играх в составе запасных.
AMP-версия
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Вид спорта: фигурное катание (парное)
Михаилу 20 лет. В паре с Юлией Артемьевой он становился бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. Также фигуристы брали серебро и бронзу этапов Гран-при.
Назарычев начал заниматься фигурным катанием в четыре года в Перми
Назарычев начал заниматься фигурным катанием в четыре года в Перми
На старте карьеры он выступал как одиночник, но в 2016 перешёл в парное катание, став выступать с Алёной Крохалёвой. С нынешней партнёршей, Юлией Артемьевой, Михаил встал в пару в 2018 году.
Факт: в свободное время Назарычев играет в теннис
Факт: в свободное время Назарычев играет в теннис
«Не скажу, что я фанат тенниса. Мне нравится этот вид спорта. Также и компьютерные игры, если они уместны. Чтобы отвлечься, теннис очень хорошо помогает», — рассказывал Назарычев.
Назарычев — о том, с кого берёт пример
Назарычев — о том, с кого берёт пример
«Тарасова и Морозов — пара очень сильная, проверенная временем. Они сами по себе хорошие ребята. Как от фигуристов от них много чего можно позаимствовать — отношение к катанию, отношения в паре».
Михаил Назарычев, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Юлия Артемьева
Юлия Артемьева
Денис Ходыкин
Денис Ходыкин
Дмитрий Козловский
Дмитрий Козловский
Владимир Морозов
Владимир Морозов
Дарья Павлюченко
Дарья Павлюченко
Александра Бойкова
Александра Бойкова
Евгения Тарасова
Евгения Тарасова
Александр Галлямов
Александр Галлямов
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Анастасия Григорьева
Анастасия Григорьева
Елизавета Шанаева
Елизавета Шанаева
Андрей Багин
Андрей Багин
Дэвид Нарижный
Дэвид Нарижный
Егор Базин
Егор Базин
Аннабель Морозов
Аннабель Морозов
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
© championat.com 2000–2022