«Если пропала мотивация — заканчивай». Интервью с Алексеем Урмановым

Совсем скоро стартует зимняя Олимпиада в Пекине, и по традиции главные медальные надежды россиян связаны с фигуристами. Наши представители самого прекрасного вида спорта ни разу не уезжали с Игр без медалей, исключений не ожидается и в Китае. От выступлений российских фигуристов только самые оптимистичные ожидания.

В преддверии Олимпиады в Пекине мы поговорили с первым в истории России олимпийским чемпионом в мужском катании Алексеем Урмановым. Прославленный фигурист оценил перспективы наших одиночников и объяснил, почему пропуск третьих Игр для Елизаветы Туктамышевой — это не трагедия.

А ещё поведал, почему без мотивации в спорте делать нечего.

«Наши одиночники двигаются вперёд, в силу своего таланта, своих возможностей, потенциала»

— Алексей, вы стали первым в истории России олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. У вас прекрасно сложилась спортивная карьера, а что вдохновило вас стать тренером?

— Знаете, я уже так давно тренирую — с 2000 года, то есть работаю почти 22 года. Не то чтобы что-то меня вдохновило… Просто я понимал, что это то дело, которое я сделаю лучше всего, которое получится у меня лучше всего. И в принципе я не ошибался, потому что я и по сей день люблю свою работу, я знаю, что это у меня получается. Если отматывать плёнку назад, то я бы сделал то же самое.

— Денис Васильев занимался с вами до предолимпийского сезона-2016/2017, а сейчас стал третьим на чемпионате Европы. С профессиональной точки зрения это была случайность или Денис постепенно прогрессирует?

— Нет, как раз в случае с Денисом это нормальное продвижение как спортсмена. Всегда хочется двигаться вперёд, и Денис в этом плане большой молодец. И результатами, и своей спортивной формой, и новыми выученными элементами он радует нас, радует себя и двигается вперёд, поэтому это как раз таки нормальный ход вещей.

— В России подросло очень перспективное молодое поколение. Как вы думаете, сможем ли мы вернуть лидерские позиции в мужском катании? И кто из нынешних одиночников вам импонирует?

— Я буду переживать за всех ребят, которые отправятся на Олимпиаду. Все мы будем за них болеть. В этом сезоне мне очень нравится Марк Кондратюк. Этот парнишка поехал в Оберстдорф, завоевал третью квоту для нашей страны, потом он выиграл чемпионат страны, потом — чемпионат Европы. На мой взгляд, он большой молодец, и я желаю ему только отличных результатов и всего самого хорошего.

Конечно, мне нравится Мишка Коляда, который порой нас огорчает какими-то выступлениями, но в любом случае мы будем держать за него кулаки, болеть и тоже желать самого хорошего (интервью было сделано до известий о снятии Михаила Коляды с Олимпиады — Прим. «Чемпионата»). Да и ребята остальные — и Андрей Мозалёв, и Женя Семененко — тоже большие молодцы. Они двигаются вперёд, в силу своего таланта, своих возможностей, потенциала. А сможет ли кто-то из наших в ближайшее время конкурировать? Надо верить и работать над этим. Конечно, смогут, почему не смочь-то?

— Не стихают разговоры о том, кто из мужчин должен выступать в командном турнире. На ваш взгляд, стоит ли дать шанс Кондратюку?

— Этот момент немного скользкий. Я считаю, что это решение должна принимать федерация, консультируясь с тренерским советом, с личным тренером. Нужно посмотреть, как они на тренировках себя чувствуют, а затем уже принять единственно верное решение. Мне было бы неправильно размышлять на эту тему.

«Если у тебя нет мотивации, возьми верёвку и повесься»

— Михаил Коляда провёл успешный прошлый сезон, но в этом немного сдал позиции. Как вы думаете, в чём его проблема?

— Лучше всего этот вопрос задавать Михаилу Коляде. Или его тренеру. Единственное, что могу сказать, — нужно как-то успокоиться, взять себя в руки и в конце концов разозлиться. Доказать уже самому себе, что всё хорошо. А лить воду: «Ой, а может, это какие-то психологические проблемы?..» бесполезно. Я считаю, что в первую очередь сам спортсмен должен в себе разобраться. Найти в себе эти силы побороть ту или иную шероховатость или неприятность.

— То есть спортсмен должен найти в себе мотивацию?

— Он не должен её найти. Если у тебя нет мотивации, возьми верёвку, повесь петлю там, где у тебя была люстра, и повесься. Мотивация должна быть всегда, поэтому мне немного непонятно, когда кто-то из спортсменов говорит, что у него пропала мотивация. Если пропала мотивация — заканчивай.

— А если обратиться за помощью к спортивному психологу? Распространено ли это в российском фигурном катании?

— Не знаю, насколько это у нас распространено, но почётный президент российской федерации фигурного катания Валентин Николаевич Писеев говорил так: «Спортсмен пошёл к спортивному психологу? Ну всё, можно заканчивать». И в чём-то я с ним согласен. Если бы мы говорили на эту тему 20 лет назад, то я, скорее всего, не понимал бы этой позиции, а сейчас я вполне имею представление о том, как это происходит. Если ты сам не можешь справиться, то это плохо, очень печально.

«На льду может произойти всё что угодно»

— Как вы думаете, как дела с мотивацией у Елизаветы Туктамышевой? Она пропускает уже третью Олимпиаду — трагедия ли это для неё?

— Это абсолютно точно никакая не трагедия. Всё в этой жизни познаётся в сравнении. Намного трагичнее для какого-нибудь спортсмена, который условно является фаворитом Олимпийских игр, приехать туда и выступить отвратительно, вместо первого места заняв 10-е. Вот это, на мой взгляд, большая трагедия, чем просто не поехать. Ну не поехала она… Но она же делала всё возможное для того, чтобы попасть в команду. Так бывает.

— Говоря о фаворитах, среди девушек в этом сезоне доминирует Камила Валиева. С ней вообще реально бороться?

— Ничего невозможного нет. Просто надо делать своё дело, выкладываться и пахать.

— То есть гипотетически Трусовой по силам обойти Валиеву? Как вы оцениваете стратегию Саши, нацеленную на огромное количество четверных прыжков?

— Я не знаю, как к этому относиться. Я всегда говорю: есть тренер, есть спортсмен, штаб, хореограф, массажисты, доктора и так далее. Но, подчёркиваю, есть спортсмен, поэтому какую тактику он и его группа выберут, мы увидим очень скоро. Правильная ли она — увидим очень скоро. Всякое бывает — как известно, лёд скользкий.

— Ваш прогноз: завоюют ли наши девушки весь пьедестал на Олимпиаде?

— Я прогнозы не делаю, только в узких кругах или, может, могу со своими спортсменами немного пошутить. А для прессы — это какая-то утопия. На льду может произойти всё что угодно. Вот вообще всё. Несколько лет назад на льду катался такой японский фигурист — Нобунари Ода. И однажды мы приехали на чемпионат мира, а он был на этом турнире фаворитом. Мог не только бороться за тройку, но при хорошем раскладе и за победу. Так вот, он вышел на короткую программу в сильнейшей разминке и прокатал программу без прыжков — с тремя одинарными прыжками, а вместо акселя он сделал перекидной, то есть половину оборота. Соответственно, он не то что не боролся за медали, он не попал в произвольную программу. А что произошло? В этот день ему позвонила его девушка и сообщила, что она в положении, а мальчик просто был не готов к этому, и на таком стрессе не смог откатать свою программу. Поэтому ещё раз: бывает всякое. Не будем загадывать.