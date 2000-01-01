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Алина Ковалева
Алина Ковалева
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Чемпионка Европы — 2015, серебряный призёр чемпионатов мира — 2017, 2021. Дважды чемпионка России (2019, 2020).
Ковалёва начала заниматься кёрлингом в городе Сланцы Ленинградской области
Ковалёва начала заниматься кёрлингом в городе Сланцы Ленинградской области
Вскоре переехала в Санкт-Петербург и оказалась в училище олимпийского резерва № 2. Её тренером стал Алексей Целоусов.
Факт: Ковалёва любит путешествия и пробует всё новое
Факт: Ковалёва любит путешествия и пробует всё новое
В свободное время играла в пейнтбол, летала в аэротрубе, испытывала тренажёр для пилотов и пробовала себя в вейксёрфинге. А в её «инстаграме» много фотографий из разных стран и красивых мест в России.
Ковалёва — совет будущим спортсменам
Ковалёва — совет будущим спортсменам
«Когда ты влюблён в свой вид спорта, в своё хобби, ты преодолеешь любые преграды. Когда есть такая любовь, преград не существует. Преодолеть можно всё, если сильно этого захотеть».
Алина Ковалева, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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