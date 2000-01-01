Алина Ковалева, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Факт: Ковалёва любит путешествия и пробует всё новое

В свободное время играла в пейнтбол, летала в аэротрубе, испытывала тренажёр для пилотов и пробовала себя в вейксёрфинге. А в её «инстаграме» много фотографий из разных стран и красивых мест в России.