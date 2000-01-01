Мария Комарова, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Факт: на ЧМ-2021 Комарова проверяла камни

Молодая спортсменка (Марии — 23 года) была в составе сборной в качестве запасной, но старалась максимально помогать. Перед каждой игрой она проверяла, чтобы все камни были «правильными» и не испортили матч.