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Мария Комарова
Мария Комарова
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Завоевала серебро на чемпионате мира — 2021 и бронзу на Универсиаде-2019.
Комарова начала заниматься кёрлингом в Санкт-Петербурге
Комарова начала заниматься кёрлингом в Санкт-Петербурге
Однако спортивная карьера Марии начиналась с фигурного катания.
Факт: на ЧМ-2021 Комарова проверяла камни
Факт: на ЧМ-2021 Комарова проверяла камни
Молодая спортсменка (Марии — 23 года) была в составе сборной в качестве запасной, но старалась максимально помогать. Перед каждой игрой она проверяла, чтобы все камни были «правильными» и не испортили матч.
Комарова — о функциях запасной на ЧМ
Комарова — о функциях запасной на ЧМ
«Плюс я «приносила настроение»: переживала, болела за девочек, волновалась с ними. Также мы с тренером обсуждали игры. Оказывается, быть запасной – сложная, волнительная работа!»
Мария Комарова, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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