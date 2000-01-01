Юлия Портунова, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Портунова — о жертвах

«Спорт – здоровье, профессиональный спорт – совсем про другое. У меня была проблема со спиной, с коленкой. Иногда думаю, а выдержу ли ещё? Вылазят хронические заболевания. Но я ни секунды не жалею».