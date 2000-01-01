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Юлия Портунова
Юлия Портунова
Выступала на Олимпийских играх — 2018.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Чемпионка Европы — 2016, завоевала серебро (2021) и бронзу (2018) на чемпионатах мира, а также серебро на Универсиаде-2017. Чемпионка России — 2017.
Портунова начала заниматься кёрлингом в Калининграде
Портунова начала заниматься кёрлингом в Калининграде
С 2006 года играла за отделение кёрлинга МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой. В местной команде «Альбатрос» трижды становилась призёром чемпионата России.
Факт: Портунова любит шансон
Факт: Портунова любит шансон
В 2018 году она призналась: в команде даже подшучивают, что Юлия знает все «блатные» песни.
Портунова — о жертвах
Портунова — о жертвах
«Спорт – здоровье, профессиональный спорт – совсем про другое. У меня была проблема со спиной,  с коленкой. Иногда думаю, а выдержу ли ещё? Вылазят хронические заболевания. Но я ни секунды не жалею».
Юлия Портунова, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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