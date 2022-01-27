Половина команды остались в аэропорту в Москве. А у руководителя сервис-бригады — ковид, он пропустит Олимпиаду.

В сборной России по биатлону беда. Двух спортсменок и старшего тренера не пустили в Пекин

Две спортсменки и старший тренер женской сборной России по биатлону не попали на борт олимпийского самолёта в Москве, на котором должны были вылететь на Олимпиаду-2022 в Пекин. Ирину Казакевич, Валерию Васнецову, Михаила Шашилова, а также физиотерапевта Романа Никитина не пустили в самолёт.

У руководителя сервис-бригады Александра Печёрского – ковид. Он пропустит Олимпиаду.

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Две спортсменки и старший тренер под вопросом

Сборная России по биатлону в полном составе должна была вылететь в Пекин из Москвы вечером 26 января. Всё прошло про графику, но пять человек остались в столице.

Спортсмены Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер Михаил Шашилов, физиотерапевт Роман Никитин и шеф сервис-бригады Александр Печёрский.

По информации пресс-службы СБР, спортсменок, тренера и физиотерапевта не пустили в Пекин из-за документальных формальностей. Им нужно оформить дополнительное подтверждение о перенесённом ранее ковиде.

«Матч ТВ» уточняет, что у Ирины Казакевич оказался красный QR-код в официальном приложении My2022, где персонифицирована информация по каждому, кто получил аккредитацию в Пекин – спортсмены, тренеры, персонал. Для въезда в Пекин этот код должен быть зелёным.

У Васнецовой, Шашилова и Никитина этого кода не оказалось, то есть они не ввели все необходимые данные. Пока ещё есть время, чтобы решить все документальные вопросы и отправить задержавшихся в Пекин.

Ирина Казакевич Фото: Sefa Karacan/Getty Images

Минус главный сервисмен

А вот руководитель сервис-бригады Александр Печёрский помочь команде на Олимпиаде уже не сможет. Перед вылетом он сдал положительный тест на ковид. Это потеря, поскольку именно Печёрский летал в Пекин в составе делегации ОКР, тестировал структуры лыж и изучал снег и погодные условия. Вместо него уже вызван Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке.

На этапах Кубка мира в нынешнем сезоне лыжи у нашей сборной работали великолепно. И Печёрский был далеко не на всех этапах. Но в Пекине – совершенно другие условия и другая трасса.

А если худший вариант?

В нынешней ситуации, когда лишний день в Москве (да хоть в Европе, как показывает пример норвежцев-лыжников) даже при соблюдении абсолютно всех мер предосторожности может привести к положительному тесту, нужно рассматривать все варианты. Сборные России по фигурному катанию, а также по бобслею и скелетону уже понесли потери.

Худший – если ни Шашилов, ни спортсменки в Пекин в итоге не полетят. И это будет огромная беда для команды. В этом случае с чемпионата Европы будут вызваны Евгения Буртасова, которая только что выиграла в Арбере индивидуальную гонку, и кто-то ещё. В резервном списке – Анастасия Шевченко, но она и на немецких этапах Кубка мира бегала с повреждением ноги.

В общем, лучше, чтобы все вопросы с теми, у кого всего лишь проблемы с заполнением всех форм и документов, решились как можно быстрее. Хватит уже потрясений.