Дмитрий Миронов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: кёрлинг

Чемпион России среди мужских команд (2017) и неоднократный призёр: серебро (2019, 2020), бронза (2012). Обладатель серебра на первенстве Европы среди юниоров (2012) и серебра на чемпионате мира среди юниоров (2013).