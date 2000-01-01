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Дмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Чемпион России среди мужских команд (2017) и неоднократный призёр: серебро (2019, 2020), бронза (2012). Обладатель серебра на первенстве Европы среди юниоров (2012) и серебра на чемпионате мира среди юниоров (2013).
Факт: Миронов обожает домашних животных
Факт: Миронов обожает домашних животных
Самый частый гость в его «инстаграме» — это невероятно фотогеничная собака Тина.
Миронов начал заниматься кёрлингом в Челябинске
Миронов начал заниматься кёрлингом в Челябинске
Тренировался за МБУ СШОР «Юность-Метар», его первым тренером был Олег Пригоренко.
Дмитрий Миронов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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