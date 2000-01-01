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Сергей Глухов
Сергей Глухов
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: кёрлинг
Вид спорта: кёрлинг
Чемпион России — 2017. В 2019 и 2020 годах завоевал серебряные медали. Обладатель серебра юниорского чемпионата мира — 2013.
Глухов начал заниматься кёрлингом в Челябинске
Глухов начал заниматься кёрлингом в Челябинске
Причём его спортивная карьера началась с большого тенниса. Однако для дальнейшего развития было необходимо переезжать в Москву или другой город. Такой возможности не было. И вскоре Сергей оказался в группе тренера Ефима Жиделева.
Факт: кумир Глухова — гимнаст Алексей Немов
Факт: кумир Глухова — гимнаст Алексей Немов
Сергей вспоминает, что стал фанатеть от него после Олимпиады-2004: Немова несправедливо засудили. Зал просто ревел от негодования. Тогда судьи, чтобы хоть как-то усмирить болельщиков, добавили ничтожное количество баллов к общей оценке Немова. Естественно, это не помогло.
Глухов — о кёрлинге
Глухов — о кёрлинге
«Сложность керлинга в его непредсказуемости. Здесь не бывает одинаковых ситуаций. Без грамотной тактики ничего не получится. Спортсмены должны обладать определенным складом ума, развитым пространственным мышлением».
Сергей Глухов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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