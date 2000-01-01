Сергей Глухов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Глухов начал заниматься кёрлингом в Челябинске

Причём его спортивная карьера началась с большого тенниса. Однако для дальнейшего развития было необходимо переезжать в Москву или другой город. Такой возможности не было. И вскоре Сергей оказался в группе тренера Ефима Жиделева.